Anerkennung für Linz als Stadt der Medienkunst

Für ihr Engagement in der Medienkunst und digitalen Innovationen wurde die Landeshauptstadt in die Top Fünf der europäischen "Cultural and Creative Cities" gewählt. "Das ist eine Anerkennung dafür, dass wir uns schon früh als Stadt der Medienkunst positioniert haben", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Linz könne vor allem mit dem Ars Electronica Center und der Tabakfabrik, auch im internationalen Vergleich, punkten: "Wir haben beeindruckende Fortschritte gemacht und spielen in einer ähnlichen Liga wie Metropolen wie Paris."

Ein Motivationseffekt

Etwas länger trägt Linz auch schon den Titel "UNESCO – City of Media Arts", seit 2014 ist es in dem Netzwerk von zukunftsorientierten Städten vertreten, das sich Kreativwirtschaftsbereichen wie Literatur, Film und Medienkunst widmet. "Diese Auszeichnung ist für uns auch ein Motivationseffekt, um uns immer wieder im internationalen Austausch zu messen", sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP). Linz sei bedeutender Akteur mit Alleinstellungsmerkmalen, das zeige auch die gute Beurteilung der UNESCO des "Monitoring Reports", in dem die Linzer Entwicklungen von 2014 bis 2018 dargestellt werden. "Der Report zeigt, wie dynamisch die Entwicklungen in der Stadt sind und wie viel sich in den letzten Jahren getan hat", sagt Julius Stieber, Direktor Kultur und Bildung. Auch Gerhard Stocker, künstlerischer AEC-Geschäftsführer ist begeistert: "Linz ist ein Modell für den gelungenen Transfer der Kunst in die Bildung und die Wirtschaft."

Maßgeblich an der damaligen Bewerbung bei der UNESCO beteiligt war auch die Creative Region & Upper Austria, die die Kreativität und Innovationskraft von Linz hervorhebt. Design und Innovation ist auch eines der Themen des sechsten Forums der Creative Industrie, das am 26. und 27. Juni in der Tabakfabrik stattfindet. Unter dem Motto "Creative Region feiert Design, Food, Makers" warten auf Interessierte neben Vorträgen auch Workshops und kulinarische Schmankerl. Als Gastredner werden unter anderem Jessica Covi, Creative Director der BMW Group, und Stiven Kerestegian, Head of Innovation, erwartet.

