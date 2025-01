Als die Donau in Linz zugefroren war

Im Jänner 1985 fror die Donau in Linz zu

In dem strengen Winter kam selbst die Donau ins Stocken. Sie fror zu und hatte so eine magische Anziehungskraft, dass einige zu Fuß von Linz nach Urfahr über das Eis gingen. Durch die hohe Einbruchgefahr riskierten sie ihr Leben: An manchen Stellen war das Eis nur zwei bis drei Zentimeter dick, außerdem bestanden zahlreiche Wasserlöcher.

Zugefrorene Donau im Jänner 1985 Bild: Holzbauer

"Nach den neuen Schneefällen erscheint die Donau als einzige weiße Wasserfläche. Dadurch wird den Spaziergängern eine scheinbare Sicherheit vorgegaukelt", berichteten die OÖNachrichten vor 40 Jahren auf ihrer Titelseite. Ein Eingebrochener würde sofort von der Strömung der Donau unter das Eis gezogen werden, warnte die Stadt Linz.

Polizisten hielten die Stellung

Trotzdem wollten sich viele das Naturschauspiel nicht entgehen lassen. Sogar Eltern marschierten mit ihren Kindern von Ufer zu Ufer. Polizeibeamte patrouillierten am Ufer und versuchten die Menschen von solchen Spaziergängen abzuhalten. Verbieten und strafen konnten die Polizisten uneinsichtige Eiswanderer aber nicht, dafür fehlte ihnen die rechtliche Grundlage.

Auch der Winter im Jahr 1956 war von arktischer Kälte geprägt. Von Passau bis Ybbs war die Donau zugefroren. Damals konnte die riesige Eisfläche sogar zum Eisstockschießen und Eislaufen genutzt werden.

