Alkolenker in Pucking aus dem Verkehr gezogen

Eine Polizeistreife hatte den Mann am Mittwochabend in Pucking (Bezirk Linz-Land) angehalten, weil er durch sein unsichere Fahrweise aufgefallen war und zudem beim Autofahren telefoniert hatte. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war das Handy am Steuer das geringste Problem: Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Sie baten den 50-Jährigen zum Alko-Test, der den Verdacht bestätigte: Der Pkw-Lenker hatte 1,38 Promille intus. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Zudem wird er mehrfach angezeigt.

