Alkohol- und Suchtkranke sollen im Bergschlössl-Park ihren Platz bekommen

LINZ. Die Entscheidung ist gefallen: Die Alkohol- und Suchtkranken, die in den vergangenen Monaten zuerst im Hessenpark und dann am Südbahnhofgelände negativ aufgefallen waren, sollen künftig im Bergschlössl-Park ihren Platz bekommen.

Nach wiederholten Zwischenfällen, in denen die Suchtkranken bzw. psychisch Auffälligen Passanten beschimpft und Polizeieinsätze ausgelöst hatten, war die Stadtpolitik in Zusammenarbeit mit der Polizei und den Streetworkern auf der Suche nach einer Lösung des Konfliktes. Dieser Personengruppe sollte eine Fläche in der Stadt zur Verfügung gestellt werden, auf der sie sich ungestört aufhalten dürfen. Nach dem bereits der Park beim Keplerklinikum im Gespräch war, ist nun die Entscheidung für den Bergschlössl-Park gefallen.

Als Ersatzfläche soll der südöstliche Abschnitt des Parks an der Ecke Ziegeleistraße und Waldeggstraße dienen. „Wir als Stadt wollen ein Zeichen setzen und handeln, auch wenn wir nicht wissen, wie diese Fläche akzeptiert werden wird“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei einer Pressekonferenz. Nach monatelanger Suche sei dieser Platz am ehesten geeignet, um den Alkohol- und Suchtkranken, und allen voran den psychisch erkrankten Personen, einen Aufenthaltsort zu bieten. Der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter begrüßt die Entscheidung: „Wenn es so einen Ort in Linz gibt, ist das auch für die Polizei ein Vorteil. Ich hoffe, er wird gut angenommen.“ Kontrolliert werde natürlich auch dort, das sei kein „gesetzesfreier Raum“.

