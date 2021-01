Aktivpässe gelten in Linz automatisch länger

Aktivpässe, die seit Jahresbeginn und in den kommenden Monaten auslaufen, müssen nicht verlängert werden. Das geht wie bereits im Frühjahr des vergangenen Jahres automatisch. Bis 30. Juni bleiben die aktuellen Aktivpässe gültig.

Diese Maßnahme hat natürlich ihre Gründe. Denn damit wird die Frequenz an Kunden im Bürger-Service-Center des Neuen Rathauses in Linz möglichst gering gehalten. Somit soll die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus vermindert werden. Nach wie vor gelte es, jeden nicht unbedingt notwendigen persönlichen Kontakt zu vermeiden und alle Möglichkeiten einer Ansteckung mit Covid-19 weitestgehend auszuschließen.

In Linz besitzen derzeit rund 30.000 Menschen einen Aktivpass. Wer nicht als mehr als 1294 Euro netto monatlich verdient, kann einen Aktivpass eintragen. Er wird in zahlreichen Einrichtungen in Linz akzeptiert und ist eine Maßnahme der Stadt Linz, die einkommensschwächeren Linzern zugute kommen soll.

Die automatische Verlängerung des Aktivpasses bis 30. Juni 2021 hat auch noch einen anderen guten Grund, so Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). „Angesichts der derzeitigen Rekord-Arbeitslosigkeit ist nicht davon auszugehen, dass sich die Netto-Einkommen der Aktivpass-Nutzer in den kommenden Monaten erhöhen werden.“