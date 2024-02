Ältester Wasserspeicher von Linz einsturzgefährdet

1894 errichtet und 1919 erweitert ist der Hochbehälter Gugl der älteste Wasserspeicher von Linz. In zwei unterirdischen Kammern mit einem Fassungsvermögen von 9,6 Millionen Liter ausgestattet, werden von hier aus mehr als 100.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt.

Jetzt ist der Hochbehälter ein Fall für eine Sanierung, was in erster Linie mit den Bäumen über dem Wasserspeicher zu tun hat. Die akute Einsturzgefahr habe sich zuletzt bestätigt, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Sicherungsarbeiten starten

Jene Bäume, die sich direkt auf der Decke des Behälters befinden, gefährden die Stabilität des Bauwerkes und damit die Trinkwasserversorgung für die Linzer Innenstadt bis nach Pichling. Schon in den nächsten Tagen starten die Sicherungsmaßnahmen mit Baumarbeiten.

Den notwendigen Arbeiten gingen umfassende Begutachtungen des Bauwerkes – ein Ziegelbau mit Tonnengewölbe – und des Baumbestandes , voraus. Die Bäume wurden vor Jahren im Zuge der Gestaltung des Bauernbergparks direkt auf dem bestehenden Hochbehälter gepflanzt. Heute gefährden die großen, schwer gewordenen Bäume zunehmend die Stabilität des Hochbehälters.

Die vermehrten Sturmwetterlagen verstärken das Gefahrpotenzial enorm. Problematisch für die Standsicherheit der Bäume ist auch die geringe Durchwurzelungstiefe.

Sturm führte zu akuter Gefahr

Statische Berechnungen zeigen laut dem Unternehmen, dass für die Bäume bei heftigen Windböen hohe Umsturzgefahr besteht, was zu massiven Beschädigungen am Hochbehälter bis zum Einsturz der Behälterdecke führen kann. Die akute Gefahr wurde zuletzt beim Wintereinbruch Anfang Dezember 2023 bestätigt. Zwei Bäume im Bereich des Hochbehälters hielten dem Schneedruck nicht stand und knickten um.

Das Dach im Zugangsbereich sowie der elektrische Betriebsraum des Hochbehälters wurden dabei beschädigt. Zudem kam es beim Sturmereignis kurz vor Weihnachten 2023 zu einem weiteren Baumsturz auf das Betriebsgebäude, wodurch dieses wiederum stark beschädigt wurde. Auch im Umfeld des Hochbehälters gab es weitere Sturmschäden am Baumbestand.

Mit einem „Konzept der Achtsamkeit“ wollen die Experten von Linz AG Wasser den größtmöglichen Erhalt des Baumbestandes erreichen. Entfernt würden nur die Bäume auf einer von zwei Behälterkammern, jene auf der anderen Kammer blieben erhalten.

Areal wird abgesperrt

Die Maßnahmen werden witterungsabhängig, voraussichtlich in den nächsten Wochen durch eine beauftragte Fachfirma, unter Aufsicht eines Sachverständigen, durchgeführt, heißt es. Mit einer etwa zweiwöchigen großflächigen Absperrung des Areals, einschließlich des in der Nähe liegenden Spielplatzes, ist zu rechnen.

Reinhold Plöchl, Leiter von Linz AG Wasser, kündigte an, dass für jene Bäume, die aus Sicherheitsgründen entfernt werden müssen, junge Winterlinden in entsprechender Zahl im Wasserwald gepflanzt werden. "Diese Maßnahme dient der sicheren Trinkwasserversorgung im Linzer Stadtgebiet", so Plöchl weiter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper