St. Isidor will seinen Grund verkaufen

LEONDING. Die rund 30 Hektar große Grünfläche hinter dem Kinderdorf St. Isidor in Leonding könnte in naher Zukunft zum Betriebs- und Wohnbaugebiet werden. Zumindest steht dies zur Diskussion – und löst in Leonding einigen Wirbel aus.

Protest ist schon sichtbar. Bild: Grüne

"Die Obstgärten und Spargelfelder müssen bleiben", fordern die Grünen und sehen keinen Sinn darin, den Grünzug in St. Isidor aufzugeben. Auch Alt-Bürgermeister Herbert Sperl will um die Erhaltung des Areals kämpfen, denn die "Grünzüge und die ausgezeichnete Lebensqualität" von Leonding dürften nicht verloren gehen.

60 Wünsche an Gemeinde

Bürgermeister Walter Brunner (SP) sieht die Situation etwas anders. "An uns als Stadtgemeinde sind 60 Wünsche von Grundbesitzern für Flächenwidmungsänderungen herangetragen worden. Nur acht davon finden sich jetzt in der Stellungnahme an das Land, was die Aufnahme in das örtliche Entwicklungskonzept betrifft", sagte Brunner den OÖN. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sei dies mittels Dringlichkeitsantrag einstimmig beschlossen worden.

Auf jener Grünfläche, die unter anderem der Diözesanen Immobilienstiftung gehört, will sich ein Betrieb mit 1000 Mitarbeitern ansiedeln, heißt es. Ein Teil des Grundes von St. Isidor soll auch für eine Wohnverbauung verkauft werden. Entschieden ist noch nichts.

