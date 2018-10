Nach Zusammenprall: Mountainbiker verletzt, Reh tot

OBERNEUKIRCHEN. Am Samstagnachmittag endete ein Mountainbike-Unfall in Oberneukirchen (Urfahr-Umgebung) mit dem Tod eines Rehs.

Ein 48-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Mountainbike in einer Gruppe mehrerer Radfahrer auf der bergab führenden Lobensteiner Gemeindestraße in Richtung Gramastetten.

Dabei prallte er gegen ein über die Fahrbahn laufendes Rehwild. Durch den heftigen Zusammenstoßes stürzte der Radfahrer und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das UKH Linz gebracht. Das Reh starb an der Unfallstelle.

