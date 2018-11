Afghane mit einem Kilo Cannabis in Linz erwischt

LINZ. Bei einer Schwerpunktkontrolle im Stadtgebiet von Linz hat die Polizei am Freitag sieben Drogendealer festgenommen.

(Symbolbild) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Von 7:30 bis 18:30 Uhr wurde vor allem am Hauptbahnhof und am Hinsenkampplatz intensiv kontrolliert. Dabei ging den Beamten des Stadtpolizeikommandos, des Landeskriminalamts und der Polizeidiensthundeinspektion ein junger Afghane ins Netz, der gleich ein Kilogramm Cannabis bei sich hatte.

Die Polizisten hatten am Bahnhof einen jungen Mann beobachtet, der mit einer kleinerer Menge Drogen gehandelt hatte und waren ihm gefolgt, berichtete der ORF. In der Goethestraße traf der Bursche einen Komplizen, der ein Kilogramm Marihuana im Rucksack hatte.

Insgesamt 18 Anzeigen

Zudem wurden bei den Kontrollen geringe Mengen morphinhaltiges Granulat und Bargeld sichergestellt. Insgesamt gab es 18 Anzeigen: Zwei wegen des Handels mit größeren Mengen Suchtmittels, sechs wegen Drogenhandels im öffentlichen Raum und zehn wegen Erwerb, Besitz und Konsum von Suchtmitteln.

Sechs Afghanen im Alter von 17 bis 25 Jahren und ein 33-jähriger Österreicher wurden bei Drogendeals erwischt und festgenommen, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Erst am Mittwoch hatte die Exekutive vermeldet, einen Drogenring in des Landeshauptstadt ausgehoben zu haben. Die Gruppe aus fünf jungen Männern soll rund fünf Kilo Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von rund 50.000 Euro an 180 meist minderjährige Konsumenten verkauft haben, berichtete die Polizei. Jener junge Mann, der im September auf einem Spielplatz in Linz-Urfahr erstochen worden war, soll der Bande angehört haben, mehr dazu lesen Sie hier.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema