36-Jähriger bedrohte seine Ex-Freundin mit Messer

Ein 36-Jähriger soll seine Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung mit einem Küchenmesser bedroht haben, nachdem er Bargeld von der 48-Jährigen gefordert hatte. Er nahm sich schließlich Geld aus der Tasche der Frau und verließ die Wohnung. Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizei, die den Beschuldigten am Dienstagnachmittag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festnahm. Er zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig und wurde in die Justizanstalt Linz gebracht. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.