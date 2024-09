3007 Nachtschwärmer feierten eine Lauf-Party

...5, 4, 3, 2, 1 ... Wummmm! Ein Schuss aus der Kanone eines Prangerschützen und los ging es am Donnerstag um kurz nach 20.30 Uhr auf der Linzer Promenade. Und zwar im Sprint.

Es war der 13. Linzer Nachtlauf, der in der Innenstadt über die Bühne ging und es ist – so einer der Teilnehmer – der „beste Nachtlauf in ganz Österreich“. Diese subjektive Einschätzung begründete sich mit einer durchaus objektiv wahrzunehmenden hervorragenden Party-Stimmung.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Und noch ehe die ersten Stimmungen eingeholt werden konnten, waren die schnellsten Läufer und Läuferinnen auch schon über den Hauptplatz, rüber über die Nibelungenbrücke, runter zum Jahrmarktgelände, beim Neuen Rathaus vorbei wieder über den Hauptplatz gelaufen. Kaum umgedreht, waren Vorjahressieger Ali Dibo, Dominik Stadlmann und Peter Luftensteiner schon durchs Landhaus durch und liefen über die Herrenstraße zum Volksgarten.

Schon gestern war der Hauptplatz autofrei – Stau gab’s dennoch: 3007 Aktive liefen über die Nibelungenbrücke. Bild: Antonio Bayer

3007 Starterinnen und Starter waren es am Donnerstag. Teilnehmerrekord. Darüber freute sich Organisator Ewald Tröbinger, der ein wenig bedauert, dass er bei diesem „wunderschönen Lauf durch die Innenstadt selbst nicht mitmachen kann“. Denn: Er muss sich schon darauf vorbereiten, in wenigen Minuten den Sieger zu empfangen. Wenn auch schon klar ist, dass die Rekordzeit von vor zwei Jahren (14:53, Kevin Kamenschak) nicht unterboten werden kann.

15:15! Eine tolle Zeit für Dominik Stadlmann. Die Stimmung war hervorragend. Bild: Antonio Bayer

15:12, 15:13, 15:14 ... 15:15! Das ist die Siegerzeit des heurigen Laufes. Dominik Stadlmann (dieFitmacher) kommt als erster ins Ziel, dann folgen Ali Dibo (15:30, TGW Zehnkampfunion) und Peter Luftensteiner (15:42, TGW). „Es ist eine super Strecke, sehr schnell, du fühlst dich einfach schneller – der Lauf hat einfach Flair“, sagt Stadlmann nach weiteren wenigen Sekunden schon wieder recht gut erholt.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Schnellste bei den Frauen war Kerstin Springer in 17:55, beim Mannschaftsbewerb siegten „dieFitmacher“ mit Dibo, Stadlmann und Philipp Obermüller.

Frauen-Siegerin Kerstin Springer Bild: M. BINDER

Im Mixed-Teambewerb liefen für die Elisabethinen gleich fünf Teams mit. In einem dieser Teams lief Andreas Aichhorn gemeinsam mit Olivia Kogler und Verena Mayrhofer. Aichhorns Fazit: „Es war eine super Veranstaltung und ein tolles Firmenevent für uns. Als Gesundheitseinrichtung im Herzen von Linz ist das freilich eine Pflichtveranstaltung. Im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.“

Im Mixed-Teambewerb liefen für die Elisabethinen gleich fünf Teams mit. Bild: privat

Die komplette Ergebnisliste: https://balancer.pentek-timing.at/results.html?pnr=14587

Begeistert zeigten sich die Aktiven von Stimmung und Anfeuerungsrufen entlang der 5,2 Kilometer langen Strecke. Sieger waren übrigens auch die CliniClowns – sie erhielten einen Scheck über 30.000 Euro von der Sparkasse. Wummm!

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Manfred Wolf Ressortleiter Lokales Manfred Wolf