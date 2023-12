1,9 Promille: Lenkerin (45) ohne Führerschein stürzt in St. Marien über Böschung

In Schlangenlinien, so zeigten die Spuren, war die 45-jährige aus dem Bezirk Linz-Land am Samstag gegen 20.20 Uhr auf der St. Michl-Landesstraße L1373 in St. Marien unterwegs gewesen, ehe sie einen Leitpflock frontal erwischte und ein Kennzeichen verlor. 100 Meter weiter kam sie rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit ihrem Auto rund 2 Meter die Böschung hinab, bevor das Fahrzeug in einem angrenzenden Feld stehen blieb.

Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife kam der Unfalllenkerin zu Hilfe. Die Frau war unverletzt geblieben, musste sich allerdings einem Alkotest unterziehen. Dabei kam sie auf 1,92 Promille. Den Führerschein konnten die Polizisten der 45-Jährigen jedoch nicht abnehmen - wie sich herausstellte, hatte sie den schon zuvor bei der BH Linz-Land abgeben müssen.

