Alkolenker landete in Ohlsdorf in Feld und wollte sich vom Acker machen

Gegen 23.45 Uhr war der 37-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land mit dem Auto auf der Salzkammergutstraße B145 von Gmunden Richtung Regau unterwegs, als er in Ohlsdorf ins Schleudern kam. Das Auto krachte in einen Zaun, ehe es in einem Acker neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Passanten sahen, wie sich der Unfalllenker heimlich vom Acker machen und zu Fuß flüchten wollte.

Als die Polizei ihn ausgeforscht hatte, konnte der Alkotest durchgeführt werden - und der zeigte 0,94 Promille. Den Führerschein ist der 37-Jährige jetzt erst einmal los, der wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Feuerwehr und Abschleppdienst holten das schwer beschädigte Auto mittels Kran und Seilwinde aus dem Acker.

