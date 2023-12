Kinder mit an Bord: Polizei zog betrunkene Mütter in Walding aus Verkehr

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung war gegen 21 Uhr von Goldwörth kommend Richtung B131 unterwegs. Auf der Rückbank befand sich ihr sechs Monate alter Sohn in einem Kindersitz. Als sie in die B131 Richtung Ottensheim einbiegen wollte, kam sie rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Feld stecken.

Anschließend bat sie ihre Schwester telefonisch um Hilfe, die daraufhin mit ihren beiden Söhnen (6 und 10 Jahre) zur Unfallstelle fuhr. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife bemerkte den Vorfall und führte Alkotests durch, die bei beiden Frauen mit 1,56 Promille und 1,54 Promille positiv verliefen. Beiden Lenkerinnen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

