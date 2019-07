Lanzen, Drachen, Leierspiel: Ritterfest gestürmt

Prächtig schien am Samstag die Sonne am wolkenlosen Himmel über Linz. Trotz hochsommerlicher Temperaturen von mehr als 30 Grad statteten mehr als 50.000 Besucher dem 14. Ritterfest des oberösterreichischen Familienbundes in der heißen Innenstadt einen Besuch ab.

Besonders heiß ging’s auf dem Hauptplatz her, wo sich in der Sandplatz-Arena Ritter hoch zu Ross in Lanzenduellen maßen. Im Schlosspark wurde ein buntes Spielprogramm für Kinder geboten. Für die Kleinen gab’s Schmink- und Maltische, Spaß verhießen auch ein Ringelspiel und ein Riesenrad. Wie es sich für ein Mittelalter-Fest ziemt, wurden diese nicht elektrisch, sondern mit den bloßen Händen eines Helfers angetrieben.

Auch mittelalterliche Marktstände durften nicht fehlen. Bild: Draxler Hannes

Passende Rüstung für zwei ganz junge Knappen. Bild: Draxler Hannes

Drachenfüttern, Feuershow: Das Ritterfest 2019 bot wieder Spaß und Erlebnis für die ganze Familie. Bild: Draxler Hannes

Schminken stand ganz oben auf der Liste bei den Kindern Bild: Draxler Hannes

Nicht nur für Kinder wurde viel geboten, auch die großen Gäste kamen auf ihre Rechnung. Beliebt waren die Met-Stände, an denen lieblicher Honigwein gereicht wurde. Nicht wenige Besucher hatten sich selbst passend in Schale geworfen, trugen aufwendige Kostüme aus Leder und Leinen. In der Altstadt spielte eine Band auf. Mit einer Leier, einer Harfe, Dudelsack und Trommeln wurde Stimmung gemacht. Gaukler wie der "Eisen Hans" trieben mit dem Publikum ihre Späße. Am Abend gab’s noch eine Show von Feuer-Jongleuren.

"Familienzeit ist etwas sehr Wertvolles", freute sich Familienbund-Präsident Bernhard Baier über den Erfolg des Ritterfestes.

