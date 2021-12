Kokain-Bande: Mehrere Jahre Haft für Mittäter

Gestern sind die ersten vier mutmaßlichen Mitglieder einer Linzer Drogenbande schuldig gesprochen und zu teils hohen Haftstrafen verurteilt worden. So ein 39-jähriger Österreicher mit dominikanischen Wurzeln, der für den "Chef" der Bande Kurier- und Hilfsdienste verrichtet haben soll. Er erhielt sechs Jahre Haft. Sein Bruder wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Zwei weitere vermutete Komplizen fassten je zehn Monate unbedingt aus.

Der mutmaßliche "Boss" der Bande muss sich ab Dienstag vor Gericht verantworten. Der Mann war am Flughafen in Mailand verhaftet worden. Laut Polizei soll die per Luftfracht eingeführte Ware, die in Gestängen von Rollkoffern und Schlüsselanhängern versteckt war, einen Verkaufswert von 16 Millionen Euro gehabt haben.