Kleinbus-Lenker fuhr Pensionisten an und beging Fahrerflucht

In Altheim (Bezirk Braunau) fuhr am Montag ein Kleinbus-Lenker einen Pensionisten an und beging Fahrerflucht. Die Polizei bittet um Hinweise. Der 74-jährige schob um etwa 10.30 Uhr am Stadtplatz sein Fahrrad über einen Zebrastreifen. Ungefähr in der Mitte des Schutzweges wurde der Mann plötzlich von einem weißen Kleinbus mit Braunauer Kennzeichen gestreift und zu Boden gestoßen.

Der unbekannte Lenker hielt sein Fahrzeug an, sprach noch kurz mit dem Verletzten - und fuhr dann aber weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der 74-Jährige, der unbestimmten Grades verletzt wurde, ging nach der Sachverhaltsaufnahme zu seinem Hausarzt, berichtete die Polizei am Montag. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Kleinbus verlief negativ. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel.: 059133/4202.

Zwölfjähriger verletzt

Bereits am Samstag war bei einem Unfall mit Fahrerflucht ein Zwölfjähriger verletzt worden. Ein schwarzer Audi hatte den Burschen, der auf seinem Fahrrad auf der B125 zwischen Gallneukirchen und der Autobahnauffahrt Engerwitzdorf unterwegs war, auf Höhe einer Tankstelle knapp überholt. Der Pkw schnitt den jungen Fahrradfahrer, das Kind kam zu Sturz. Der Autolenker ließ den verletzten Burschen liegen, er wurde von der Rettung ins Kepler Universitätsklinikum gebracht.

Hinweise zum unbekannten Fahrzeuglenker bitte an die Polizeiinspektion Gallneukirchen unter der TelNr 059133 4330.