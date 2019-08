Jugendbande in Oberösterreich knackte 79 Zeitungskassen

Polizisten stellten am Sonntag im Kinderzimmer des 17-Jährigen eine Schachtel mit Münzen sicher. Der Bursche sei großteils geständig, teilte die Polizei Sonntagabend in einer Aussendung mit.

Die anderen Beschuldigten - fünf 15-Jährige und eine 29-Jährige - stritten jede Beteiligung ab. Die Diebesbande soll nach den Polizeierkenntnissen fünf Mal in unterschiedlicher Zusammensetzung auf Beutezug gegangen sein. Sie alle stammen aus dem Bezirk Freistadt. Die Zeitungskasseneinbrüche ereigneten sich in Bad Zell, Hagenberg im Mühlkreis, Tragwein, Gutau, Kefermarkt, Neumarkt im Mühlkreis, Schönau im Mühlkreis und Pregarten. Die Polizei war der Gruppe durch den Hinweis eines Bewohners von Bad Zell am 20. Juni auf die Schliche gekommen. Er habe bei der Tat das Kennzeichen der 29-Jährigen erkannt und Anzeige erstattet.

Im Zuge der Ermittlungen konnte zudem eine Körperverletzung mit einem Messer unter zwei 15-Jährigen am Bahnhof Pregarten im Mai geklärt werden. Einem weiteren 15-Jährigen wiesen die Beamten nach, am 17. Juli aus einer Telefonzelle am Bahnhof Pregarten den Polizei-Notruf gewählt und "Heil Hitler" gesagt zu haben. Nach den abschließenden Einvernahmen werden die Jugendlichen bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

