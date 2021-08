Vor drei Wochen waren es noch 649 Kinder, die von ihren Eltern von der Schule abgemeldet worden sind. Am Montag dieser Woche ist deren Zahl bereits auf 1072 angestiegen.

"Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht Eltern melden, die ihre Kinder aus der Schule nehmen wollen. Jeden Tag werden Schüler abgemeldet", sagt Bildungdirektor Alfred Klampfer.

"Das ist eine Entwicklung, die uns mit Sorge erfüllt. Denn die Kinder brauchen das soziale Umfeld der Schule", sagt Bildungslandesrätin Christine Haberlander. Die Zahl der abgemeldeten Schüler sei außergewöhnlich hoch, "normaler weise werden rund 200 Kinder zu Hause unterrichtet", sagt Haberlander.

Die meisten Abmeldungen gab es mit 282 in der Bildungsregion Mühlviertel. Dahinter kommt die Bildungsregion Innviertel mit 226 Abmeldungen. 208 Abmeldungen gab es in der Region Gmunden/Vöcklabruck, 153 in der Bildungsregion Wels/Eferding/Grieskirchen. 125 Abmeldungen wurden in der Bildungsregion Steyr/Kirchdorf verzeichnet, mit 78 die wenigsten in der Bildungsregion Linz.

Warum die Kinder aus der Schule genommen werden, kann nur gemutmaßt werden. Denn eine offizielle Begründung für die Abmeldung braucht es nicht, nur die Unterschrift unter einem Formular. Hauptgrund dürfte wohl die Ablehnungen von Test- und Maskenpflicht sein.