LINZ. "Bei uns ist schon ordentlich was los. Viele Direktoren rufen an und wollen konkrete Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen haben", sagt Oberösterreichs Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Damit die vom Bund vorgegebenen Regeln für den Schulbeginn am 13. September umgesetzt werden können, brauche es viel Erklärung und Vorarbeit.