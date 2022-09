Zehn Jahre Franz-Xaver-Gruber-Friedensweg: Fotowettbewerb

Tausende Besucher aus der Region und weit darüber hinaus haben ihn kennen und schätzen gelernt: den Franz-Xaver-Gruber-Friedensweg in der Stille-Nacht-Gemeinde Hochburg-Ach.

Sieben große Skulpturen des renommierten Bildhauers Hubert J. Flörl schmücken den rund zwei Kilometer langen Rundweg, der beim Gedächtnishaus von Franz Xaver Gruber in Hochburg beginnt und endet. Zum Jubiläum veranstaltet die ehrenamtlich agierende FXG-Gemeinschaft rund um Obmann Gerhard Haring einen Fotowettbewerb und ruft auf, die schönsten Fotos, die man auf dem Friedensweg in den vergangenen zehn Jahren gemacht hat, einzureichen. Es gibt natürlich Preise zu gewinnen. Fotos vom Friedensweg einfach an haring.gerhard@fxgruber.at mailen. Die Prämierung geht beim Hochburger Kirtag am Sonntag, 18. September, über die Bühne.

Beim Kirtag findet auch der Kartenvorverkauf für das beliebte und schnell ausverkaufte Historienspiel "Die Suche nach der Stillen Nacht" statt.