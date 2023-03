Wo drückt der Schuh? Volksanwalt in Braunau

Volksanwalt Bernhard Achitz hält nächsten Mittwoch einen Sprechtag in Braunau. Alle, die sich von einer Behörde ungerecht behandelt fühlen oder eine Auskunft wünschen, können sich an ihn wenden. Eine Terminvereinbarung ist erforderlich.

Herr Volksanwalt, Sie sind demnächst in Braunau. Mit welchen Anliegen kann ich am Mittwoch zu Ihnen kommen?

Alle Problem mit einer Behörde können an uns herangetragen werden: Probleme mit der Sozialversicherung, Jugendamt, Baubehörde, Probleme mit dem AMS wegen Einstellung der Leistung. Es geht manchmal ums Kinderbetreuungsgeld, oft geht es auch um Belästigung durch Betriebe, also Lärm- und Geruchsbelästigung und dergleichen. Für privatrechtliche Streitigkeiten sind wir nicht zuständig, also kein Nachbarschaftsstreit, keine Scheidungsverfahren oder Sorgerechtsprozesse. Auch nicht für Streitereien mit Versicherungen oder Handybetreibern.

Ein breites Spektrum an Problemen also...

Ja, de facto noch viel breiter, als ich Ihnen jetzt schildern konnte. Es kommen immer auch noch unvorhergesehene Sachen. In Niederösterreich hatte ich einmal eine Flurbereinigung. Darunter kann sich keiner etwas vorstellen, der nicht selbst davon betroffen ist.



Flursäuberung ja, Flurbereinigung nein. Was ist das?

Landwirtschaftliche Grundstücke sind oft durch Verkäufe oder Erbschaften in einem Gebiet sehr verteilt. Ein Bauer hat ein Feld hier und das nächste drei Kilometer weiter. Es ging um die Zusammenlegung der Felder. Nur muss man dazu Flächen bewerten und schauen, dass keiner bevorteilt wird. Eine sehr komplizierte Sache.

Solche Sprechtage sind vermutlich oft emotionsgeladen. Werden Sie manchmal zum Psychologen?

Ja, man erlebt viele Schicksale und Sachverhalte.

Verlaufen Sprechtage am Land anders als in der (Groß)-Stadt?

Was auffällt ist, dass Menschen, die angemeldet sind, zumeist auch kommen und sehr pünktlich sind. In Wien passiert mir oft, dass Leute zu spät oder gar nicht kommen. Am Land werden die Termine penibel eingehalten, was uns die Arbeit natürlich erleichtert.

Termin:

Sprechtag mit Volksanwalt Bernhard Achitz am Mittwoch, 15. März, ab 9 Uhr, in der Bezirkshauptmannschaft Braunau. Terminvereinbarung erforderlich unter (01) 51505/109, kostenlos unter 0800 223 223 109 oder E-Mail: vaa@volksanwaltschaft.gv.at

