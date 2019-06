Wirtschaftshof um 3,1 Millionen Euro in Betrieb

Die geschaffene Infrastruktur bewähre sich bestens. Der neue Wirtschaftshof befindet sich südlich vom Bahnhof Ried, zwischen dem Areal der Firma Schenker und dem Max-Schlager-Weg – mit einer Gesamtnutzfläche von knapp 2300 Quadratmetern. Der "alte" Bauhof neben dem neuen Rieder Hallenbad war, wie berichtet, in die Jahre gekommen und wurde abgerissen.

Im Hauptgebäude sind Kfz-Werkstätte und Waschhalle, Tischler-, Zimmerer- und Schlosserwerkstätten, Zentralmagazin, Lager und Büros unter einem Dach untergebracht und damit auf kurzem Weg verbunden, so die Stadtgemeinde. Lärmintensivere Zonen, wie Lkw-Garagen und Schüttboxen, sind dem benachbarten Gewerbegebiet zugewandt. Ein zweiter, in den Hang "geschobener" Bauteil mit Kleinfahrzeug-Garagen und Lagerflächen wurde so gestaltet, dass er für die angrenzende Wohnsiedlung als Schall- und Blickbarriere wirkt. In einem Folienhaus werden Pflanzen zur Verschönerung des Stadtbildes gezogen.

Der Wirtschaftshof wurde in knapp einjähriger Bauzeit errichtet, für die Abwicklung war die ISG verantwortlich. Die veranschlagten Kosten von 3,1 Millionen Euro seien eingehalten worden. "Die Mitarbeiter des Bauhofs mussten ihre Arbeit während der vergangenen drei Jahre unter provisorischen Bedingungen leisten und haben dies hervorragend gemeistert. Jetzt steht ihnen für ihre vielfältigen öffentlichen Aufgaben eine zeitgemäße und zukunftsweisende Einrichtung zur Verfügung", sagt Bürgermeister Albert Ortig.