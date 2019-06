Weltmeisterlich! 24 Stunden im Einsatz

Rudi Bruckbauer, Christian Reiter, Mario Meklin, Tereza Moise, Margit Gann und Julia Bruckthaler – das sind die Namen der frisch gebackenen Weltmeister aus Braunau und Simbach. Diese sechs Sportler stellten sich einer ganz besonderen Herausforderung und die hieß 24 Stunden lang CrossFit. Bei diesem Wettkampf traten weltweit 30 Mannschaften gegeneinander an. Der Startschuss fiel am Samstag, punkt 12 Uhr. Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Deutschland und Schottland, doch letzten Endes konnten die Niederbayern und Innviertler den Sieg für sich verbuchen. "Die Herausforderung bei diesem Wettkampf war mit Sicherheit 24 Stunden die gleiche Leistung zu bringen. Dass sich niemand dabei verletzte, war mein größtes Anliegen. Ein besonderer Dank gilt Dieter Moser, dem Inhaber von CrossFit Simbach am Inn, der uns unterstützte und das Equipment zur Verfügung stellte, sowie die freundliche Unterstützung von Laturo Personalservice und Gugg Lounge, welche uns während dieser Zeit die Verpflegung gesponsert haben. Und natürlich möchte ich mich bei meinem Team für den großartigen Einsatz bedanken", sagt Christian Reiter, Team- Kapitän der Mannschaft Rep Buddies von CrossFit Simbach am Inn.

