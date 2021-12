Viele Lenker haben gar keinen Führerschein

Gefälschte Führerscheine, gar kein Führerschein, Fahren unter Drogeneinfluss: Auf der Autobahn sind erstaunlich viele Delinquenten unterwegs, wie ein Auszug aus den Berichten bayerischer Fahnder innerhalb weniger Tage im Grenzgebiet zum Innviertel zeigt.

Ein Autofahrer aus Bulgarien legte bei einer Kontrolle einen belgischen Führerschein vor, der sich als Fälschung entpuppte. Zudem besteht gegen den 40-Jährigen in Deutschland ein Fahrverbot, sein Auto war weder zugelassen und noch versichert.

Einem weiteren erwischten Bulgaren war der Führerschein bereits entzogen worden, er wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Wenig später bemerkten Polizisten, dass ein Auto auf dem Standstreifen hielt und Fahrer und Beifahrerin eiligst die Plätze tauschten. Der Grund dafür stellte sich rasch heraus: Der 34-jährige Lenker hat keinen Führerschein. Auch seine Beifahrerin wird angezeigt – wegen versuchter Strafvereitelung.

Mit Porsche ohne Führerschein

Bei der Kontrolle eines Porsche mit polnischer Zulassung konnte der Lenker – ein 22-jähriger Syrer mit Wohnsitz in Österreich – keinen Führerschein vorzeigen. Der junge Mann gab an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Ermittlungen ergaben, dass dem Porsche-Lenker in Österreich der Führerschein bereits entzogen worden war.

Auch ein ertappter Lenker aus Rumänien konnte keinen Führerschein vorlegen, er hatte seine Fahrberechtigung wegen mehrerer Verkehrsdelikte bereits in seiner Heimat abgeben müssen. Bei einem Auto mit italienischen Kennzeichen stellte sich heraus, dass das "Pickerl" gefälscht – und der Lenker aus Rumänien mit gefälschten Papieren unterwegs war. Ein Rumäne mit britischen Pkw-Kennzeichen legte ebenfalls einen gefälschten Führerschein vor. Ohne die nötige Führerscheinklasse und ohne Kennzeichen passierte ein Deutscher die Grenze, der einen Unimog in Österreich gekauft hatte und nach Hause bringen wollte.

Bei vier Fahrgästen eines Fernreisebusses im Alter von 16, 18, 22 und 28 Jahren fanden die Ermittler jeweils geringe Mengen Marihuana. Zudem wurde bei dem 16- und dem 18-Jährigen, beide Syrer, festgestellt, dass sie sich illegal in Deutschland aufhielten. Der 16-Jährige hatte gar keinen Ausweis dabei. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durch die Bayern konnten die beiden nach Österreich weiterreisen.

Bei einem 19-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Passau stellte sich heraus, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Bei der Kontrolle eines 27-jährigen Drogenlenkers aus Ungarn flog auf, dass diesem der Führerschein bereits wegen Fahrens unter Drogeneinfluss entzogen worden war.

Erwischt wurden außerdem ein 29-jähriger Drogenlenker aus der Slowakei sowie ein 45-jähriger aus Serbien.