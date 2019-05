Viel Engagement für den Rettungsdienst

MUNDERFING. "Das Engagement beim Roten Kreuz ist Teil meines Lebens geworden", sagt Catherine Wecko. Ein akuter Notfall in der Nacht, ein Arbeitsunfall am Nachmittag oder ein Spitalstransport in den frühen Morgenstunden: Egal, zu welcher Tageszeit, Wecko ist zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchen. Ihr Vater animierte die junge Innviertlerin, nach der Matura mit der Sanitäterausbildung zu beginnen.

Seit Sommer 2015 engagiert sich die 22-Jährige, die in Niederösterreich Gesundheits- und Krankepflege studiert, freiwillig im Rettungsdienst.

"Das ist ein wichtiger Ausgleich für mich. Menschen helfen zu können, ist ein besonderes Gefühl, das mich glücklich macht", sagt die Munderfingerin und fügt hinzu: "Bei meinem Engagement habe ich schon gelernt: Die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, Berufsgruppen und Einsatzorganisationen ist interessant und bereichernd."

Wecko ist für die Rot-Kreuz-Ortsstellen in Mattighofen, St. Pölten und sogar Bregenz tätigt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Munderfing Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.