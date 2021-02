Verschärfte Grenzkontrollen bringen viele Verstöße ans Licht

Die angesichts der Corona-Pandemie erneut verstärkten Kontrollen an der Grenze mit Bayern ziehen jede Menge Anzeigen nach sich. An der Autobahn in der Nähe des Grenzübergangs Suben wurden zuletzt etliche Lenker ohne Führerschein und auch ohne Fahrzeugversicherung erwischt.

Weiterfahrt wurde untersagt

Eine 39-jährige Deutsche, gegen die ein Fahrverbot besteht, war trotzdem mit ihrem Auto unterwegs, um ihren Gatten aus dem benachbarten Österreich abzuholen.

Bei der Rückkehr wurde die Frau bei der deutschen Einreisekontrolle gestoppt. Weil auch ihr Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat, wurde die Weiterreise untersagt.

Wenige Kilometer entfernt hatten es Innviertler Polizisten vom Posten Schardenberg mit einem Autofahrer aus Deutschland zu tun, der während einer Kontrolle am Grenzübergang Freinberg-Haibach plötzlich den Rückwärtsgang einlegte und mit quietschenden Reifen zum angrenzenden Passau hin beschleunigte.

Bis nach Passau verfolgt

Die Innviertler Polizisten verfolgten den 53-Jährigen, der "rücksichtslos" gefahren sei, konnten ihn aber erst direkt vor dem Passauer Stadttheater stoppen, wo der Mann der bayerischen Polizei übergeben wurde. Der 53-Jährige hatte einen abgelaufenen deutschen Reisepass dabei, einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Ebenfalls in Passau erwischt wurde ein 28-jähriger Österreicher, der eine Schreckschusspistole samt Patronen dabei hatte, dafür allerdings keine nötige Erlaubnis besitzt. Fahnder der Passauer Grenzpolizei nahmen dem 28-Jährigen die Waffe ab, er wird angezeigt.

In einem weiteren Fall wird es für einen Mazedonier und seine Beifahrerin aus Rumänien unangenehm: Bei der deutschen Einreisekontrolle in der Nähe von Suben stellte sicher heraus, dass der Mann trotz Fahrverbot unterwegs und sein Auto nicht mehr versichert war.

Eine Abfrage ergab außerdem, dass der Fahrer und auch seine Beifahrerin zur Festnahme ausgeschrieben waren. Beide wurden an Ort und Stelle verhaftet.

Artikel von Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel d.seitl@nachrichten.at