Unterschriften zu A94-Trassenplan

"Simbach muss lebenswert bleiben, daher wollen wir keine offene Autobahn im Bereich der Stadt", lautet die klare Botschaft des zuletzt nach Braunauer Vorbild gegründeten Stadtvereins Simbach unter dem Vorsitz von Dieter Scherf.

Die A94 wird laut Plan auch durch die Grenzstadt Simbach verlaufen. Der Verein sorge sich aber, dass mit massivem Lärm und Abgasen und damit mit starker Beeinträchtigung der Lebensqualität zu rechnen sei. Daher wird eine durchgehende Tunneltrasse, auf der die Autobahn das Stadtgebiet Simbachs von Kirchdorf bis Waltersdorf unterquert, gefordert.

Debatte auch in Braunau

In Braunau wird über die geplante Autobahn ebenso diskutiert: Gemeinsam mit Simbach fordert man eine Untertunnelung bzw. Einhausung. Dazu wurde auch in Braunau eine Unterschriftenaktion gestartet, in der alle Bürger diese Forderung unterstützen können: bis 30. September in der Bürgerinformationsstelle des Stadtamtes Braunau.

Die Stadt Braunau begrüße den geplanten Lückenschluss der Autobahn zwischen München und Passau, fordere aber wie Simbach, die A94 von der Anschlussstelle im Westen (Neue Innbrücke) bis zur Anschlussstelle bei Waltersdorf in einem Tunnel zu führen und von der Anschlussstelle bei Waltersdorf bis zur Gemeindegrenze im Osten einzuhausen. (geiring)