Top-Musikstars kommen nach Tüßling und Altötting

Die Konzertreihe Raiffeisen Kultursommer im angrenzenden Bayern ist seit Jahren auch für viele Innviertler Musikfans ein Fixpunkt im Terminkalender. Heuer bringt die Agentur Cofo erneut einige hochkarätige Interpreten in die Inn-Salzach-Region, genauer gesagt in die Orte Tüßling und Altötting.

Den Auftakt macht ein Doppelkonzert unter dem Motto "Song Poeten" von Lea und Clueso am Donnerstag, 20. Juli, im Tüßlinger Schlosspark. Die Sommertour 2022 von Clueso war ein Riesenerfolg, an diesen will er heuer, unter anderem in Tüßling, anschließen.

David Garrett Bild: Christoph Köstlin

Das zweite Konzert in Tüßling findet am Samstag, 22. Juli, statt. Zu Gast ist der deutsche Sänger und Rapper Cro im Zuge seiner "11:11 Open Air Tour". 2022 besuchten rund 140.000 Fans seine Konzerte. Zum Abschluss des Konzertsommers kommt der weltbekannte Stargeiger David Garrett am Sonntag, 27. August, nach Altötting, wo er auf dem Kapellplatz auftreten wird.

Begleitet wird der Geiger bei seiner "Iconic-Tour" vom Gitarristen Franck van der Heijden und Rogier van Wegberg am Bass.

Tickets für die Konzerte gibt es online unter www.cofo.at und bei allen Vertragsvorverkaufsstellen von oeticket.

