Tödlicher Unfall: 48-jähriger Rieder stürzte mit Kleinflugzeug in Deutschland ab

Thomas K. aus Ried im Innkreis ist am Mittwochnachmittag mit einem einmotorigen Kleinflugzeug im deutschen Thüringen abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Trauer in Ried ist groß.

Laut der deutschen Presseagentur stürzte das Flugzeug in einem Bereich mit mehreren Windkraftanlagen ab. Ob es zu einer Kollison kam, sei laut einem Sprecher der Polizei noch nicht geklärt. Laut Polizei habe zum Zeitpunkt des Absturzes schlechte Sicht geherrscht. Die genaue Absturzursache war voerst aber noch nicht geklärt. Hier geht es zu einem Bericht des MDR.

Auf der Facebookseite des 48-Jährigen Rieders wurden gestern am Mittwochabend erste Trauerbekundungen geschrieben. Thomas K. war bei mehreren Fußballvereinen in Oberösterreich und Salzburg als Trainer und Tormanntrainer aktiv und nicht nur in Ried und Umgebung sehr beliebt.