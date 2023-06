Therme Geinberg ist neuer Genussland-Partner

Seit wenigen Tagen gehört das SPA Resort Geinberg zu den offiziellen Partnerbetrieben des Genusslands Oberösterreich. "Genussland-Partner zu sein, ist für uns Auszeichnung und Ansporn zugleich. Ob in der Therme oder im angrenzenden Hotel, in dem wir unsere Gäste morgens mit einem erstklassigen Frühstücksbuffet und abends mit einem Fünf-Gang-Genießermenü verwöhnen. Unser Bestreben ist, möglichst viele nachhaltige Produkte aus der Urlaubsregion s’Innviertel zu verwenden", sagt Natalie Schwendtner, Marketingleiterin der Therme Geinberg. "Es freut uns, dass mit der Therme Geinberg ein weiterer touristischer Leuchtturm Oberösterreichs unseren echten Weg der Regionalität weist", sagt Birgit Stockinger, Leiterin des Genusslands Oberösterreich. "Kulinarik spielt für die touristische Entwicklung der Region eine zentrale Rolle", so Gerald Hartl, Geschäftsführer von s’Innviertel Tourismus.

