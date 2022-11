"Sie"-Challenge: Zwei Innviertler Musikgruppen stehen im Finale

Unter mehr als 50 teilnehmenden Chören, Blasmusikgruppen und Schulen hat eine Expertenjury sechs Finalisten ausgewählt. Sie alle haben den Hit „SIE“ der Poxrucker Sisters arrangiert. Mit dabei sind zwei Innviertler Gruppen: Ein extra für die Challenge gegründetes Ensemble der Landesmusikschule Mattighofen und die Feuerwehrmusikkapelle (FMK) Rainbach im Innkreis. Wer tatsächlich das Privatkonzert im Proberaum mit den drei singenden Schwestern gewinnt, entscheiden nun Sie: Bis Freitag, 2. Dezember, können Sie für Ihre Favoriten auf nachrichten.at voten.

Das Trio hat zusammen mit den OÖN dazu aufgerufen, kreative Interpretationen des Hits „SIE“ zu posten. Bei der „Sie“-Challenge haben sie sofort mitgemacht: Viktoria Scharinger, Alexander Gann, Kathrin Anglberger, Anna Stabauer, Mirjam Brunner, Leonie Barth, Tobias Brunner, Sarah Konrad und ihr kleiner Bruder Elias. „Mein Chef, Günter Reisegger, hat meinen Jazz-Pop Klavierkollegen Philipp Wohofsky und mich auf die Idee gebracht, mitzuwirken. Wir waren sofort begeistert und da musikalische Projekte in den vergangenen zwei Jahren viel zu kurz kamen, konnten auch unsere Schüler sofort Feuer dafür fangen“, sagt Viktoria Scharinger.

Landesmusikschule Mattighofen Der Beitrag der Landesmusikschule Mattighofen zur SIE-Challenge der Poxrucker Sisters und der Oberösterreichischen Nachrichten

Spaß im Vordergrund



Die 28-jährige Gesangslehrerin und Masterstudentin war für die Umsetzung zuständig. Für die Challenge wurde extra ein Ensemble gegründet. Den „Sie“-Hit bringen die Musiker in eine Rockabilly-Version zum Besten. Die Leiterin hat mit HTL-Schüler Tobias bewusst einen Sänger in Szene gesetzt, „um jungen Burschen das Singen wieder schmackhaft zu machen und zu zeigen, dass Singen alles andere als uncool ist“, sagt die Musikschullehrerin, die im Video am Cajon zusammen mit Elias, der erst seit Kurzem Schlagwerk lernt, für den Rhythmus zuständig ist. Der Spaß steht bei diesem Ensemble im Vordergrund, weshalb es in dieser Besetzung sicherlich noch mehrere Projekte geben wird.

Bild: FMK Rainbach

Besondere Herausforderung

„Sofort Feuer und Flamme“ seien auch die Musiker der FMK Rainbach auf die Frage hin gewesen, ob man an der Challenge teilnehmen möchte, wie Obmann Alexander Laufer erzählt. „Was uns mit den Poxrucker Sisters verbindet, ist die gemeinsame Leidenschaft zur Musik. Umso mehr freut es uns, Arrangements junger österreichischer Künstler umsetzen zu können“, sagt Laufer. Aktuell zählt die FMK Rainbach 104 Mitglieder, die nicht nur beim traditionellen Frühjahrskonzert, sondern auch regelmäßig bei Konzert- und Marschwertungen ihr Können unter Beweis stellen. Erst vor Kurzem erspielten die Rainbacher Musiker unter der Leitung von Kapellmeisterin Gertraud Holzapfel bei der Konzertwertung in Lembach (Bezirk Rohrbach) mit 91,9 Punkten eine Goldmedaille in der Wertungsstufe D. „Der Videodreh für die ‘Sie’-Challenge war aber eine Herausforderung der besonderen Art“, erzählt Laufer. Nach mehreren Proben traf sich die Musikkapelle zur Produktion des kreativ gestalteten Videos. Unterstützung erhielten sie dabei von einem engagierten Rainbacher, der die Musiker professionell in Aufnahme und Schnitt unterstützte. Das Ergebnis soll im besten Fall nun auch Früchte tragen. Zu gewinnen gibt es neben dem Privatkonzert im Proberaum Freikarten für Konzerte und Geschenke aus dem Fanshop.

Feuerwehrmusik Rainbach Der Beitrag der Feuerwehrmusik Rainbach zur SIE-Challenge der OÖN und der Poxrucker Sisters.



Voten Sie noch bis 2. Dezember für Ihren Favoriten unter www.nachrichten.at/kultur/musik