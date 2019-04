SGS übernimmt deutsche Firma

DORF AN DER PRAM/DüSSELDORF. SGS Industrial Services aus Dorf an der Pram übernimmt das deutsche Unternehmen Bähr Anlagenbau.

Birgit Wagner (POS), Walter Bähr (SGS) Bild:

SGS Industrial Services mit Sitz in Dorf an der Pram, Niederlassungen in zehn Ländern und 650 Mitarbeitern ist in Bereich mechanischer und elektrischer Industriemontagen international erfolgreich – nun wurde das deutsche Unternehmen Bähr Anlagenbau übernommen.

In der neuen Niederlassung in Düsseldorf sind 85 Mitarbeiter beschäftigt. "Für unsere international tätigen Kunden bedeutet die Übernahme ein noch qualifizierteres Fachpersonal, ein noch größeres technisches Know-how und die Gewissheit, bei Großprojekten auch im Bereich der Elektromontage nur einen kompetenten Ansprechpartner zu haben", sagt SGS-Eigentümer Werner Griesmaier. Bähr ist ein eigentümergeführtes Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen, das seit Gründung im Jahr 1984 europaweit für namhafte Betriebe tätig sei und sich im industriellen Elektro-Anlagenbau einen hervorragenden Ruf erworben habe. Geschäftsführer Walter Bähr wird in den Ruhestand treten, er wollte sein Lebenswerk in besten Händen wissen, daher habe er sich für einen Verkauf an die SGS entschieden, so die Partner.

Die 85 Bähr-Mitarbeiter werden zur Gänze von SGS übernommen, sie sollen in das Unternehmen integriert werden. "Wir freuen uns, eine Niederlassung in Düsseldorf zu haben und damit unseren international tätigen Kunden eine noch größere Montagekompetenz im Bereich der Elektroinstallationen anbieten zu können", so Werner Griesmaier.

