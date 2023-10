Schalchner Tochter heißt jetzt wie Mutterkonzern

Vom Kunden zum Eigentümer: Vor 35 Jahren gründete Karl Roschker einen Industriebetrieb in Schalchen. Als er das Pensionsalter erreichte, suchte er einen Nachfolger für seine Firma und wurde 2013 mit der langjährigen Kundschaft, der W&H-Gruppe, fündig. Seither ist der Experte für Werkzeugbau und Spritzgussfertigung Teil der internationalen Unternehmensgruppe, nun wurde auch der Name angepasst: Die FMV Roschker wurde zur W&H Form GmbH.

Das Schalchner Unternehmen hat sich schon immer auch auf Medizintechnik konzentriert. 2016 wurden in einen Firmenneubau knapp drei Millionen Euro investiert, heute zählt W&H Form mit seiner Kunststoffkompetenz im Bereich Medizintechnik zu den top fünf Unternehmen in Oberösterreich. "Bei uns bekommen Kunden die gesamte Produktlösung aus einer Hand", sagt Wolfgang Plasser, W&H-Form-Geschäftsführer. Das Unternehmen integriert Werkzeugbau und Spritzgussfertigung, diese am Markt eher seltene Kombination macht die individuelle Planung und Fertigung von Kunststoffteilen möglich. Kunststoffteile in Medizinprodukten müssen temperaturbeständig sein, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln standhalten und hohe Anforderungen in Bezug auf Qualität und Produktsicherheit erfüllen. "Die meisten unserer Produkte wiegen weniger als ein Kilogramm, manche sind sogar so klein wie eine Stecknadel. Auf die kleinen Spritzgussteile werden wir uns mittelfristig fokussieren", sagt Plasser. Der Fokus liegt klar auf Medizintechnik, produziert werden allerdings auch Präzisionsteile für die Automobil- und Verbrauchsgüterbranche. Neben der W&H-Gruppe zählen auch KTM, Promotech und ZKW zu den Kunden. "Mit der Umfirmierung zur W&H Form GmbH wollen wir den Bekanntheitsgrad bei Kunden und am Arbeitsmarkt erhöhen", sagt Peter Malata, Geschäftsführer der W&H-Gruppe. In Schalchen werden Nachwuchskräfte in den Lehrberufen Metalltechnik, Kunststofftechnologie und Kunststoffverfahrenstechnik ausgebildet. Rund 50 Mitarbeiter sind im Schalchner Unternehmen beschäftigt.

