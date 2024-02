Sauna: Schwitzen bis Mitternacht

Im Hallenbad und der Sauna in Braunau wird in den kommenden Wochen wieder regelmäßig buntes Programm geboten: Beliebt ist die Mondscheinsauna. Der nächste Termin ist am Freitag, 1. März. Ab 20 Uhr gibt es spezielle Aufgüsse, geschwitzt wird bis Mitternacht. Jeden Samstagnachmittag haben die Kinder das Sagen im Sportbecken: Von 14 bis 17 Uhr werden Wasserspielgeräte aufgebaut. Das Benützen ist für Badegäste kostenlos. Bahnenschwimmen ist samstagnachmittags deshalb aber nur eingeschränkt möglich. Die Aqua-Jogger haben immer mittwochs von 19 bis 19.45 Uhr das Vorrecht im Sportbecken, die Teilnahme am Aqua-Jogging ist ebenfalls für alle Badegäste gratis. Jeden Montag findet ein Seniorennachmittag mit Wassergymnastik im Hallenbad statt. Die Bewegungseinheit im Wasser beginnt um 14 Uhr, Bahnenschwimmen ist bis 14.45 Uhr daher nicht möglich.

Mehr Infos online unter braunau.at/baeder

