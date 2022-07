Rosa-Laub-Festival: Spezielle Musik lockt über den Inn

Das Festival beginnt am Donnerstagabend mit einer Warm-up-Party mit dem Haus-und-Hof-DJ-Kollektiv: Fabi, Tobi, Gii und Timo legen Vintage-Sound auf Vinyl auf und lassen den Geist von Woodstock aufleben. Das Rosa-Laub-Festival liebt es unkonventionell – und in dieser Art beginnt auch das Bühnenprogramm am Freitag: "Her Tree" lässt den "Wald Musik machen", danach legen "Taming the Shrew" los. Sound aus Graz gibt es mit "Ultima Radio", zu hören ist auch "Brew Berrymore". Als Höhepunkt des Freitagabends angekündigt ist die Formation "Mary Jane’s Soundgarden". Der Samstag beginnt im Hof des Landgasthofs nach einem Brunch mit der israelischen Liedermacherin Roni Dot, gefolgt von Elena Steri, der Vornbacher "Haus-und-Hof-Band" Flokati sowie Samavayo. Florian Paul und die "Kapelle der letzten Hoffnung" erzählen im musikalischen Kontrastprogramm dem Publikum mit ihrem eingängigen Sound zauberhafte Geschichten.

Mit einem audiovisuellen Erlebnis zwischen außergewöhnlichem Klangmix und Super-8-Projektionen rundet "Sound 8 Orchestra" den Abend ab. Der Sonntag startet mit den Singer-Songwritern Daniel Aubeck und Lukas Reiner. Beim Rosa-Laub-Festival gibt es auch ein Kinderprogramm mit Outdoor-Spielen, Kinderschminken, Puppentheater und dem Kinder-Mitmachzirkus "Vui Hui". Details zum Programm und zu Karten finden sich auf www.zauberberg-passau.com