Robin Hood: Eine Heldinnengeschichte für das junge Publikum im Gugg

Er ist eine zeitlose Legende, ein jedes Kind weiß, wer er er ist: Robin Hood. Doch eigentlich ist "Er" eine "Sie": In der Neuinszenierung des Klassikers spielt Sana Auer die Hauptrolle und verkörpert die tapfere Heldin Robin Hood. Sie tritt gemeinsam mit dem Gugg-Jugend-Ensemble aus bekannten Gesichtern im Braunauer Kulturhaus auf. Denn im September heißt es wieder Bühne frei für die weitum beliebten Eigenproduktionen des Kindertheaters, bei dem Kinder für Kinder Theater spielen, singen und tanzen.

Nach den ausverkauften Darbietungen von "Der Glöckner von Notre Dame" und "Alice im Wunderland" in den vergangenen Jahren wird heuer auf eine Abenteuergeschichte gesetzt, die gespickt ist mit Spannung, Humor und viel Musik. Die musikalische Leitung hat das Gugg-Urgestein "Brigitte Rembt" übernommen. Als Produzentin fungiert Gugg-Chefin Angelika Weinberger, die Regie hat, so wie in den Vorjahren, Franz Huber übernommen. Erzählt wird die Geschichte von der tapferen Robin Hood, die sich gemeinsam mit ihren Freundinnen gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Tyrannei des Sheriffs von Nottingham auflehnt. Ob die Mädchen Erfolg haben? Das Gugg verspricht jedenfalls eine spannende Reise in eine Welt, in der Gerechtigkeit und Heldinnen triumphieren und in der Mut und Zusammenhalt im Mittelpunkt stehen.

Gezeigt wird das etwa 80 Minuten dauernde Stück an fünf Aufführungsterminen: Samstag, 14., und Sonntag, 15. September, jeweils 15 Uhr sowie am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, ebenfalls 15 Uhr. Am 22. September wird zusätzlich auch um 11 Uhr schon gespielt. Karten gibt es im Kulturhaus selbst oder online unter gugg.at

