Rieder SP-Stadtrat Sebastian Forstner steht vor dem Einzug in den Bundesrat

Sebastian Forstner zieht im Dezember in den Bundesrat ein.

Gute Nachrichten gibt es für die Bezirkspartei der SPÖ Ried. Bei der Sitzung des Landesparteivorstands am vergangenen Montag wurde beschlossen, dass der Rieder Sportstadtrat Sebastian Forstner ab Dezember ein Bundesratsmandat erhält. Der 42-Jährige, der seit rund 18 Jahren bei der Firma Fischer Sports als Produktmanager arbeitet, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf Bettina Lancaster (Wahlkreis Traunviertel), die in Pension geht, folgen. Forstner erreichte bei der Nationalratswahl Ende September etwas mehr als 1100 Vorzugsstimmen. Die SPÖ kam im Bezirk Ried bei der Wahl auf 14,1 Prozent.

Forstner begann seine politische Karriere 2015. Zuerst als Ersatzgemeinderat zog der verheiratete Vater von zwei Kindern 2019 in den Gemeinderat ein. Seit den Landtags- und Gemeinderatswahlen vor rund drei Jahren ist Forstner Sportstadtrat in Ried.

"Dieses Bundesratsmandat hat sich die Sozialdemokratie im Bezirk und im Innviertel mehr als verdient. Es ist auch eine Wertschätzung unseren Parteimitgliedern gegenüber und ein Zeichen von Linz aus, dass nicht nur der Zentralraum wichtig ist", sagte Forstner am Dienstagabend im OÖN-Gespräch.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif