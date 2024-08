Die SV Ried will "Hitzeschlacht" von Floridsdorf am Freitag für sich entscheiden

Am Freitagvormittag machen sich Mannschaft und Betreuerteam der SV Guntamatic Ried, wie schon vor zwei Wochen (Auswärtsspiel gegen Stripfing in der Generali-Arena), auf den Weg nach Wien. Gegen den Floridsdorfer AC wollen die Innviertler dann am frühen Abend (18 Uhr) den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. Allerdings sind die Rieder gewarnt. Die Floridsdorfer haben sich in den vergangenen Saisonen immer mehr zu einer Spitzenmannschaft der zweiten Liga entwickelt, daran ändert auch die etwas überraschende 1:3-Niederlage gegen Kapfenberg nichts. Einen großen Anteil daran trägt der Trainer Mitja Mörec, der seit mehr als drei Jahren beim FAC tätig ist.

"Das Selbstvertrauen ist natürlich gewachsen durch die beiden Auftaktsiege. Wir wissen, was uns in Floridsdorf erwartet. Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass der FAC sicher vorne mit dabei sein wird. Unser Gegner ist in der Defensive extrem diszipliniert, zudem hat der FAC mehrere Spieler mit sehr hoher Qualität im Kader", sagte Ried-Trainer Maximilian Senft am Donnerstag nach dem Abschlusstraining im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Um 18 Uhr hat es heute in Wien voraussichtlich 33 Grad, eine echte "Hitzeschlacht" ist zu erwarten. "Der Platz wird sehr trocken sein. Das Gute ist, dass es die ganze Woche am Trainingsplatz auch sehr heiß war, also kann uns das nicht überraschen", sagte Senft, der in Sachen Aufstellung die Qual der Wahl haben wird. Ihm steht der gesamte Kader zur Verfügung, derzeit ist kein einziger Spieler verletzt. Stürmer Wilfried Eza kehrt nach seiner Verletzung zurück in den Kader. Änderungen in der Startelf gegenüber dem 4:0-Heimsieg gegen Horn sind eher nicht zu erwarten.

Video: Interview mit Ried-Trainer Maximilian Senft nach dem Abschlusstraining am Donnerstag

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif