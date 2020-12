Rehkadaver unter Reisighaufen versteckt

Ein 67-jähriger Jäger hatte am Samstag in Andrichsfurt an einer Treibjagd teilgenommen. In einem Unterholz in der Nähe des Güterweges Krammern fand der Mann unter einem Reisighaufen das tote Tier. Es fehlte das Haupt, die Vorderläufe wurden abgetrennt, das Fell abgezogen und das Reh wurde weidmännisch aufgebrochen. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier an einer anderen Stelle von einem bisher Unbekannten erlegt und unter dem Reisighaufen versteckt worden sein dürfte. Von dem Täter fehlt jede Spur.

