Pullman City bietet heuer neben Bewährtem auch Winnetou-Shows

Die weitum bekannte und beliebte "Westernstadt" Pullman City im niederbayerischen Eging am See präsentiert nun parallel zum bewährten Angebot auch die Winnetou-Show "Der Fluch des Goldes" in Anlehnung an das Karl-May-Stück.

50 Aufführungen geplant

Dazu wurde eine eigene Freilichtbühne errichtet. "Es gibt sogar einen Felsen mit Wasserfall", so die Westernstadt-Sheriffs Claus Six und Ernst Grünberger. Rund 50 jeweils 45-minütige Aufführungen sind bis Oktober geplant.

"Neben der emotionalen Handlung mit berührenden Szenen wird es auch einige Kampfszenen und handfeste Schlägereien, gespickt mit allerlei Pyrotechnik, geben. Wir zeigen den Geist Karl Mays, erzählen eine Geschichte von Menschlichkeit, Gerechtigkeit und einem Leben im Einklang mit der Natur", so Textbuch-Autor und Regisseur Mike Dietrich.

Mit vielen tatkräftigen Helfern stampfte der 2003 verstorbene Peter Meier 1997 Pullman City aus dem Boden.

Die "lebende" Westernstadt lockt mit ihrer "Mainstreet", möglichst originalgetreuen Lokalen, Events und Showprogramm auch viele Besucher aus dem Innviertel.

Besonders beliebt seien die Comedy-Zaubershow, die Westernshow, die Trickriding-Show und vor allem die große American-History-Show mit verwegenen Cowboys und Indianern, Kutschen und Siedlern, Pferden, Rindertrieb und freilaufenden Bisons.

Weitere Neuerungen

Und die "Sheriffs" freuen sich auf weitere Neuerungen: Sie wollen heuer den Goldgräberbereich neu gestalten, den Niederseilgarten in seiner Größe verdoppeln und einen Wasserpark mit Bachlauf und Tümpeln schaffen.

"Damit kleine Cowboys und Cowgirls an heißen Sommertagen etwas zum Planschen haben." Das Pullman-Gelände ist insgesamt 200.000 Quadratmeter groß.

Details zum Angebot der Westernstadt in Eging am See gibt es im Internet auf www.pullmancity.de.