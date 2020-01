Pkw gegen Baum geprallt - Lenker schwer verletzt

Der Mann wurde von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Wrack befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen, berichtete die Polizei.

Der Unfall passierte gegen 10.00 Uhr auf der Barsberger Landesstraße in der Ortschaft Grünhilling Richtung Hochburg. Der Fahrer geriet mit seinem Wagen in einer Linkskurve ins Schleudern, kam von der Straße ab und stieß mit dem Auto frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam quer zur Straße zum Stehen. Die Linkskurve befindet sich in einem Wald und war laut Polizei im Gegensatz zum restlichen Straßenverlauf äußerst glatt.

