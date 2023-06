Pfotenhilfe-Chefin: "So etwas macht mich wütend"

Das Trio soll, wie berichtet, im April mehrere Waldohreulen im Gemeindegebiet von Pram erschossen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Empörung bei Johanna Stadler, der Geschäftsführerin der Pfotenhilfe in Lochen am See, ist groß. "So etwas macht mich wirklich wütend. Während wir Eulen und Greifvögel mühevoll retten und aufziehen, schießen andere diese streng geschützten Tiere eiskalt ab wie Tontauben", sagt Stadler und fügt hinzu: "Ich bekomme ein mulmiges Gefühl, wenn ich an die Auswilderung unserer Waisenkinder denke. In unserer Region werden ja sogar besenderte Rotmilane vergiftet. Es muss hier endlich abschreckende Strafen geben."

