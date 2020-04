Passau: Betrunkener Mann stürzte bei "Turnübungen" vom Balkon

In ihrer gemeinsamen Wohnung konsumierten am gestrigen Dienstagabend zwei junge Passauer, 20 und 22 Jahre alt, Alkohol. Der Ältere begann schließlich, am Balkongeländer Turnübungen zu machen. Dabei rutschte er ab und stürzte aus dem dritten Stock in die Tiefe. Der 22-Jährige wurde laut Aussendung der Passauer Polizei mit mittelschweren Verletzungen, darunter etliche Rippenbrüche, durch den Rettungsdienst in das Klinikum Passau gebracht.

