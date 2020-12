Nun wieder Frau an der Spitze

SIGHARTING. Mit Martina Schlögl-mann als neuer Bürgermeisterin von Sigharting, die auf Alois Selker folgt, stehe nun erstmals seit September 2015 wieder eine Frau an der Spitze einer Gemeinde im Bezirk Schärding, so VP-Bezirksparteiobmann August Wöginger. Die 40-jährige Mutter von drei Kindern sei ein Beispiel dafür, wie sich Familie und Bürgermeisteramt vereinbaren lassen, so Wöginger. "Ich hoffe, dass durch diese Vorbildwirkung mehr Frauen den Schritt in die Politik wagen."

