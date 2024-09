Nach Deckeneinsturz in Schärding: Drei Häuser gesperrt

Die Unglücksstelle in Schärding

Es handelt sich dabei um die Objekte Unterer Stadtplatz 19 und 20, sowie um das Objekt Kirchengasse 3.

Diese Sperre bleibt so lange aufrecht, bis vom Objekt Unterer Stadtplatz 20 keine Gefahr mehr auf die Nachbarhäuser ausgeht. Es ist jedoch vorgesehen, dass die Nutzer im Lauf dieser Woche gesondert von der Behörde verständigt werden und daraufhin unter besonderen Vorkehrungen die Objekte betreten und nötige Utensilien mitnehmen können. Darüber sind die Betroffenen heute im Lauf des Vormittags in Kenntnis gesetzt worden. Zum betroffenen Objekt Unterer Stadtplatz 20 wird mitgeteilt, dass aktuell weitere statische Überprüfungen laufen und Gespräche mit dem Gebäudebesitzer geführt wurden. Auch erste Gespräche mit Spezialfirmen haben bereits stattgefunden. Auch das Bundesdenkmalamt ist involviert. Wann diese vielen Gespräche abgeschlossen werden können, hängt von vielen Faktoren ab und es kann deshalb diesbezüglich keine exakte zeitliche Einschätzung vorgenommen werden.

„Positiv angemerkt kann werden, dass die Buchhandlung Schachinger bereits einen neuen Standort in der Innenstadt gefunden hat, der in den nächsten Wochen bezogen werden kann“, so Bürgermeister Günter Streicher. Weiters wird mitgeteilt, dass zum Unfallzeitpunkt der Baubehörde 1. Instanz weder eine anzeigepflichtige, noch eine bewilligungspflichtige Maßnahme bekannt war, angezeigt oder angesucht war.

Lesen Sie auch: Nach Tragödie in Schärding: Haus wird am Montag begutachtet

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper