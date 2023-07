Musik, Kabarett: Vier Tage Open Air am Kösslbach

5/8erl in Ehr’n geben sich beim Festival am Kösslbach die Ehre.

Die Kulisse für dieses Open-Air-Festival ist eine besondere: Am wildromantischen Kösslbach in der Ortschaft Kneiding finden vom 3. bis 6. August die Kulturtage mit einem respektablen Programm statt. Es ist bereits die dritte Auflage der Veranstaltung, die vom Scharfrichterhaus Passau ausgerichtet wird.

Das Festival beginnt am Donnerstag, 3. August, mit der Wiener Band 5/8erl in Ehr’n. Die Band vereint verschiedenste Musikrichtungen – von Pop, Wienerlied, Jazz, Soul bis zu Afro-Cuba – und hat sich mit ihrer besonderen Instrumentierung ein unverkennbares Markenzeichen geschaffen.

Eine spanische Nacht bietet am Freitag, 4. August, das Weltmusik-Trio Cobario, das mit seiner Musik – zwei Gitarren und einer Geige – schon das Publikum unter anderem in Barcelona in seinen Bann gezogen hat.

CubaBoarisch 2.0 waren schon vor zwei Jahren zu Gast in Kneiding, heuer kommen die Chiemgauer Musiker wieder ins Innviertel. Ihre Musik ist ein Stilmix von Musikeinflüssen aus Bayern und Kuba, Landler und Salsa. Bandmitglied Leo Meixner, ehemaliger Sänger der deutschlandweit gefeierten CubaBoarischen, und die kubanische Vollblutmusikerin und Sängerin Yinet Roja Cardona lassen im Duo ihre Seelen so richtig verschmelzen.

Mit dem Kabarettisten Sigi Zimmerschied aus Passau kommt am Sonntag, 6. August, ein treuer Kneiding-Fan auf die Bühne. Er präsentiert sein neues Programm "Dopplerleben – Eine Fälscher Saga" und kehrt dorthin zurück, wo er im Winter auf der Eisbahn mit dem Eisstock zu sehen ist.

Die Veranstaltungen am Donnerstag, Freitag und Samstag beginnen jeweils um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Beginn am Sonntag bereits um 19 Uhr (18 Uhr Einlass). Mehr unter www.scharfrichterhaus.de

