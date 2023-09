Münzkirchen: öGIG-Kunden gehen ans Netz

Julia Martl leitet die öGIG-Baustelle in Münzkirchen.

Nach dem Spatenstich Ende März dieses Jahres folgt nun Ende September der nächste Meilenstein. Die ersten Kunden werden von der Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) an das Netz angeschlossen. "Wir sind mit dem bisherigen Projektverlauf wirklich sehr zufrieden, nicht zuletzt wegen der guten Zusammenarbeit mit dem beauftragten Bauunternehmen Grünberger", sagt Julia Martl, Bauleiterin bei der öGIG. Insgesamt werden im Zuge des Bauvorhabens rund 35 Kilometer Glasfaserkabel in der Gemeinde verlegt. Damit werden im Endausbau bis zum Jahresende 2024 rund 900 Haushalte mit der zukunftssicheren Technologie versorgt sein. Das öGIG-Netz steht für alle Internet-Betreiber offen. Die Kunden können bei mehr als 20 Anbietern punktgenau jenes Paket wählen, das am besten zu den individuellen Anforderungen passt.

