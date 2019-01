MPG Schmierstoffe am neuen Standort

Am neuen Standort in Riedau stehen 700 Quadratmeter moderne Bürofläche und 2500 Quadratmeter große Produktions- und Lagerhallen zur Verfügung. Bild:

Christian Putzinger gründete 2004 – also vor 15 Jahren – die MPG Schmierstoffe GmbH am Standort Raab. Aufgrund des ständigen Wachstums wurde im Jahr 2018 ein weiteres Betriebsgebäude in Riedau, direkt an der Bundesstraße 137 errichtet und bezogen. Der neue Standort der Zentrale verfügt über eine Außenfläche von rund 12.000 Quadratmeter. Das zweigeschoßige Bürogebäude bietet moderne Büro- und Beratungsräume auf 700 Quadratmeter. Die Produktions- und Lagerhallen sind in etwa 2500 Quadratmeter groß und wurden gemäß modernster Standards und strenger Umweltschutzbedingungen errichtet.

Strategisch günstig

"Der Standort an der Bundesstraße 137 in Riedau liegt strategisch günstig zwischen Grieskirchen, Schärding und Ried, aber vor allem auch genau zwischen Wien und München", erklärt Geschäftsführer und Eigentümer Christian Putzinger. Das Unternehmen vertreibt in Österreich und Deutschland Markenschmierstoffe für Kraftfahrzeuge, Kühlerfrostschutzkonzentrate, Scheibenfrostschutz, Scheibenreiniger, AD Blue für Dieselfahrzeuge aller Art, Brems- und Hydraulikflüssigkeiten sowie Produkte für die Industrie wie Industrieöle und Schmierfette für Gleit- und Wälzlager. Die verschiedenen Rohprodukte werden in großen Mengen eingekauft und entsprechend den unterschiedlichen Kundenanforderungen in unterschiedlich großen Gebinden abgefüllt und vertrieben. "Die Belieferung unserer Kunden erfolgt meist mit Fahrzeugen aus dem eigenen Fuhrpark. Auch eigene Tanklastwagen für die Belieferung mit loser Ware sind in unserem Fuhrpark vorhanden. Qualität ist uns sehr wichtig, deshalb erfüllen unsere Produkte nicht nur die geforderten Standards, sondern übertreffen diese", hebt Christian Putzinger hervor.

Verstärkung gesucht

Das Unternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter, die im Büro, dem Verkauf, der Produktion, im Lager oder als Fahrer tätig sind.

Zur Verstärkung des Teams werden aktuell motivierte Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen im Innen- und Außendienst für den Vertrieb von Markenprodukten für die Kundengruppe Pkw- und Lkw-Markenwerkstätten gesucht.

MPG Schmierstoffe GmbH Peßlerstraße 4, 4752 Riedau, Tel.: +43 7764 / 81800 www.mpg-schmierstoffe.at

