Mit Auto gegen Zaun geprallt: Lenker (30) in Trimmelkam verletzt

Der Mann, ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Bezirk Braunau, fuhr mit seinem Auto auf der Trimmelkamer Straße Richtung St. Pantaleon. Am Ende einer langgezogenen Rechtskurve geriet er auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern und kam im Bereich der Ortschaft Trimmelkam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er in ein angrenzendes Feld, überschlug sich beim Verlassen des Feldes mit seinem Pkw, prallte gegen den Zaun eines Firmengeländes und kam schließlich am Dach des Fahrzeuges liegend auf einer Gemeindestraße zum Stillstand.

Der 30-Jährige konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und verständigte die Polizei. Ein Alkomattest ergab 0,6 Promille. Er wurde verletzt und nach der Erstversorgung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

